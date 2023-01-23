Маньяк-миллиардер и убитые девочки в трейлере триллера «Комплекс бога»

Всё очень запутанно и нервно. Цифровая платформа KION опубликовала трейлер многосерийного психологического триллера «Комплекс бога» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро в главных ролях. История о потенциальных убийцах, юных жертвах и жутких фантазиях стартует 3 февраля.

Одержимый навязчивыми мыслями бизнесмен Владимир Нестеров (Страхов) обращается за помощью к частному психиатру Алексею (Кяро), который гарантирует клиенту соблюдение закона о врачебной тайне. Но взбудоражившие город исчезновения девочек заставляют его нарушить этот закон — Алексей рассказывает о Нестерове полиции, и это только усугубляет и без того непростую ситуацию.