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Эмма Маккей покидает «Половое воспитание» после четвёртого сезона

Источник: Netflix

Вслед за Шути Гатвой четвёртый сезон «Полового воспитания» покидает Эмма Маккей. В сериале у неё была одна из центральных ролей — Мэйв Уайли, которая предложила главному герою Отису Милбёрну идею секс-терапии за деньги.

Но школа не может длиться вечно, сейчас у актрисы наступил этап более взрослых проектов. Не так давно состоялась премьера картины «Эмили», где Маккей сыграла автора «Грозового перевала» Эмили Бронте, а летом выйдет фильм «Барби». По словам актрисы, он превзойдёт зрительские ожидания и всех удивит.

Премьера четвёртого сезона «Полового воспитания» состоится в этом году, но точная дата релиза пока неизвестна.

Теги
Половое воспитание
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