«Звёздные войны» обновили свой таймлайн

Громкие анонсы Lucasfilm в ходе мероприятия Star Wars Celebration 2023 отгремели, и вместе с ними обновилась официальная информация, связанная с таймлайном экранной вселенной «Звёздных войн».
- Заря Джедаев (Dawn of the Jedi);
- Старая Республика (The Old Republic);
- Расцвет Республики (The High Republic);
- Падение Ордена Джедаев (Fall of the Jedi) — события приквелов;
- Правление Империи (Reign of the Empire) — события «Бракованной партии»
- Эра Сопротивления (Age of Rebellion) — события «Андора», «Повстанцев», «Изгоя-один» и оригинальной трилогии;
- Новая Республика (The New Republic) — события «Мандалорца», «Книги Бобы Фетта», «Асоки»;
- Возникновение Первого Ордена (Rise of the First Order) — события «Сопротивления» и сиквелов;
- Новый Орден Джедаев (New Jedi Order).
Дополнением к официальной экранной хронологии стали три эры — Заря Джедаев, Старая Республика и Новый Орден Джедаев.
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