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«Звёздные войны» обновили свой таймлайн

Источник: Lucasfilm

Громкие анонсы Lucasfilm в ходе мероприятия Star Wars Celebration 2023 отгремели, и вместе с ними обновилась официальная информация, связанная с таймлайном экранной вселенной «Звёздных войн».

Дополнением к официальной экранной хронологии стали три эры — Заря Джедаев, Старая Республика и Новый Орден Джедаев.

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