«Секс/Жизнь» с Сарой Шахи завершился на втором сезоне

Стриминговый сервис Netflix попрощался с эротической драмой «Секс/Жизнь». Сериал с Сарой Шахи («Чёрный Адам») в главной роли завершился после двух сезонов. Представители цифровой платформы сообщили, что второй сезон завершил сюжетные линии всех персонажей, поэтому смысла в продлении нет. Поверим им на слово.

Экранизация романа ББ Истон «44 главы о 4 мужчинах» рассказывает о Билли (Шахи) — заботливой матери и верной жене, которой не хватает страсти в супружеской жизни. Героиня погружается в воспоминания о своей волнующей юности, описывая происходившее вперемешку с эротическими фантазиями. Однажды эти откровенные записи находит её супруг Купер (Майк Фогель).

В основном актёрском составе также значились Маргарет Одетт и Адам Демос. Создателем, шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером адаптации выступила Стэйси Ракейсер («Холм одного дерева»).