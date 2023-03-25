Триллер «Ты» завершится пятым сезоном

История серийного кавалера Джо Голдберга подходит к концу. Стриминговый сервис Netflix продлил триллер «Ты» с Пенном Бэджли на пятый сезон, которым маньячная история и завершится. Шоураннерами последних эпизодов вместо продержавшейся четыре сезона Сэры Гэмбл станут исполнительные продюсеры проекта Майкл Фоли и Джастин Ло.

Многосерийная адаптация книжной серии Кэролайн Кепнес завершит историю убийцы-романтика, в финале четвёртого сезона вернувшегося в Нью-Йорк, где когда-то всё начиналось. Понесёт ли Джо Голдебрг наказание за всё, что успел натворить в родном городе и после побега из него, — пока вопрос открытый. Исполнитель главной роли надеется, что его персонажа наконец-то постигнет заслуженная кара.

Гэмбл и Грег Берланти выступят в качестве исполнительных продюсеров заключительного сезона. Оный, по обещаниям создателей, выйдет на домашние экраны в следующем году.