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«Добро пожаловать в Дерри» формирует актёрский состав

Источник: Warner Bros.

Билл Скарсгард пока не может порадовать поклонников своим возвращением к роли Пеннивайза в грядущем приквеле «Добро пожаловать в Дерри», но The Hollywood Reporter раскрыл имена первых актёров проекта: Тейлор Пейдж («Зола»), Джован Адепо («Соболезную вашей утрате»), Крис Чок («Сияющие») и Джеймс Римар («Декстер»).

Присмотритесь, возможно, новый танцующий клоун находится среди них.

«Добро пожаловать в Дерри» сосредоточится на истории Пеннивайза, главного антагониста «Оно». Могущественного древнего создания, прибывшего из другого мира. Оно пробуждается каждые 27 лет и охотится на детей, питаясь их страхами.

Дата релиза приквела пока неизвестна.

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