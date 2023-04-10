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Тони Гилрой рассказал о надвигающейся забастовке сценаристов и втором сезоне «Андора»

Источник: Disney+

Шоураннер «Андора» сейчас работает на опережение. В интервью Collider Тони Гилрой рассказал, что у него осталось несколько недель до начала забастовки сценаристов, чтобы закончить писать третий — свой последний — эпизод сериала.

У меня есть ещё тридцать дней до начала забастовки Гильдии сценаристов, чтобы успеть закончить третью серию. Как ни странно, этот эпизод будет последним из тех, что я напишу для сериала.

 
Тони Гилрой

В числе других сценаристов «Андора» — Дэн Гилрой, Бо Уиллимон и Том Бисселл.

Строго говоря, забастовка ещё не одобрена. Онлайн-голосование будет проходить с 11 по 17 апреля, но похоже, история может повториться. Например, в 2007 году забастовка Гильдии сценаристов продлилась сто дней и обошлась киноиндустрии в миллиарды долларов.

Что касается второго сезона, Тони Гилрой похвалил «счастливую, мотивированную и одержимую» команду сериала и сказал, что в отличие от первого сезона (создание которого он приравнивал практически к родительскому опыту), на этот раз они знают, что делают.

Мы снимали первый сезон в период коронавируса, и это навредило работе. Сейчас мы гораздо более организованны — нам удалось создать систему и рабочую группу, которой мы очень гордимся. Наша институциональная память очень сильна, поэтому мы стараемся не совершать прошлых ошибок и извлечь пользу из накопленного опыта. Теперь мы знаем, что делать.

Второй сезон «Андора» выйдет в следующем августе, но у сериала уже есть первый тизер.

Теги
Андор
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Источник фотографий: Depositphotos

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