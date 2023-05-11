Ник Фьюри и его шпионские игры в ролике о создании «Секретного вторжения»

Самое время готовиться к очередной стриминговой премьере от Marvel. В сети появился ролик о создании мини-сериала «Секретное вторжение» о Нике Фьюри и скруллах, заполонивших нашу планету. Творческая команда проекта с удовольствием рассказывает о своих сугубо положительных впечатлениях от работы в проекте.

В масштабном марвеловском противостоянии, где сплетутся экшен и шпионский триллер, задействованы Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман, Мартин Фриман и Коби Смолдерс.

Премьера сериала состоится 21 июня.

И свежие кадры из сериала: