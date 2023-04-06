Эмилия Кларк показала свою крутую героиню из «Секретного вторжения» (фото)

Масштабный шпионский триллер, под который маскируется марвеловское «Секретное вторжение», постепенно обрастает визуальными материалами, и свою посильную лепту в промо-кампанию сериала вносит участница основного актёрского состава Эмилия Кларк.

Актриса, которой досталась роль Г'ии, дочери скрулла Талоса (Бен Мендельсон), опубликовала в своих соцсетях пару закадровых фото со своей героиней в человеческом обличии. О том, как она вовлечена в большие разборки Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), начнём узнавать с 21 июня.