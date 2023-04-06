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Эмилия Кларк показала свою крутую героиню из «Секретного вторжения» (фото)

Масштабный шпионский триллер, под который маскируется марвеловское «Секретное вторжение», постепенно обрастает визуальными материалами, и свою посильную лепту в промо-кампанию сериала вносит участница основного актёрского состава Эмилия Кларк.

Актриса, которой досталась роль Г'ии, дочери скрулла Талоса (Бен Мендельсон), опубликовала в своих соцсетях пару закадровых фото со своей героиней в человеческом обличии. О том, как она вовлечена в большие разборки Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), начнём узнавать с 21 июня.

Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение»
Теги
Секретное вторжение
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА – 522: Японутая академия
 
3Телеовощи – 489: Верхушка верхушки
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 560: «Кокаиновый медведь», «Непослушная», провал «Шазама 2», мудрость Ходжи Насреддина
 
1Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
4ЕВА – 521: Дуры и бессмертие
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
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