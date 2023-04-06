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Тренеры лицом к лицу на свежем постере «Теда Лассо»

Тренер-самоучка и взращённый им озлобленный соперник рано или поздно сойдутся на одном стадионе в большом поединке футбольных команд. И воспитанник к предстоящей «дуэли» относится куда серьёзнее, чем его учитель. Это заметно по свежему постеру третьего — заключительного — сезона «Теда Лассо».

Финальные эпизоды стартовали на стриминговом сервисе Apple TV+ 15 марта.

Постеры сериала «Тед Лассо»

В многосерийном проекте Билла Лоуренса («Клиника») снимаются Джейсон Судейкис, Фил Данстер, Брендон Хант, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт и Бретт Голдстин.

Теги
ГалереяТед Лассо
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Подкасты
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