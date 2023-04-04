Том Холланд, Эмми Россам и Аманда Сейфрид на первых кадрах триллера «Переполненная комната»

Многосерйиный психологический триллер «Переполненная комната» наконец-то обзавёлся датой выхода, а также может похвастаться своими дебютными официальными кадрами, на которых изображены ключевые персонажи первого сезона в исполнении Тома Холланда, Эмми Россам и Аманды Сейфрид.

Премьера сериала-антологии состоится 9 июня на потоковой платформе Apple TV+.

Антология, напомним, вдохновлена реальными историями о психических расстройствах. В основе первого сезона — байопик Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 полноценных личности. Персонажа Холланда — переосмысленную копию Миллигана — зовут Дэнни Салливан.

Том Холланд выступает также исполнительным продюсером 10-серийного первого сезона. Сценарий написал Акива Голдсман («Игры разума», «Грань»).Режиссёром выступил Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»).