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Это будет легендарно! Street Fighter теперь точно станет хорошим фильмом или сериалом

Источник: Universal

Студия Legendary по-крупному вкладывается в видеоигровую заварушку раз она в последнее время вызывает один сплошной позитив и все уже забывают про «проклятие видеоигровых экранизаций». Киношники получили права на киношную и сериальную адаптацию «Уличного бойца» — серии культовых игр про драчки Street Fighter.

Игровики из компании-издателя-разработчика Capcom будут бдительно следить за телодвижениями Legendary.

Франчайз успешно начал свою жизнь в 1987 году с игры Street Fighter; шестая часть должна выйти 6 июня этого года. Количество проданных копий превышает 49 миллионов. Серия известна такими персонажами как Кен, Рю, Чунь-Ли, Гайл и М. Байсон. У каждого есть свои хорошо узнаваемые приёмы и выкрики вроде «Хадукен!»

В 1994 году вышел полнометражный фильм по мотивам с ЖКВД в роли полковника Гайла. Также там снялись Мин-На Вэнь, Кайли Миноуг и покойный Рауль Хулиа. Создатели компенсировали феерическую идиотию творения, пожалуй, ничем.

Потом была ещё одна адаптация — «Уличный боец» 2009 года с Кристин Крук в роли Чунь-Ли. И тоже провал у критиков и в кинопрокате.

Не так давно у Warner Bros более или менее получилось с экранизацией «Мортал Комбат» — тоже файтинга, но там была история одной удачной экранизации и насилие.

Теги
Legendary
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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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