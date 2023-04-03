Ник Фьюри против армии скруллов в трейлере «Секретного вторжения»

Скруллы взрывают Москву, а самый разыскиваемый человек в мире Ник Фьюри готов вступить с ним в бой. Стриминговый сервис Disney+ выкатил полноценный трейлер сериала-кроссовера «Секретное вторжение» с Сэмюэлем Л. Джексоном, Эмилией Кларк, Беном Мендельсоном и Оливией Колман.

Масштабный многосерийный экшен-триллер о внедрении инопланетян в супергеройские организации Земли стартует на цифровой платформе 21 июня.

Главного злодея-перевёртыша — скрулла Гравика — изображает Кингсли Бен-Адир. К своим ролям марвелоских агентов также вернутся Мартин Фриман (цэрэушник Эверетт К. Росс) и Коби Смолдерс (агент Мария Хилл).