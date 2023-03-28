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У «Секретного вторжения» с Эмилией Кларк и Сэмюэлем Л. Джексоном появилась дата выхода

Источник: Marvel

Официальный сайт стримингового сервиса Disney+ раскрыл точную дату выхода своего многообещающего проекта «Секретного вторжения», где нам покажут события из альтернативной Москвы и прочие марвеловские прельстивости. Официального анонса пока нет, зато на странице сериала значится точная дата премьеры — 21 июня.

Напомним, ключевые роли в масштабном многосерийном экшен-триллере играют Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк и Бен Мендельсон. Ну а сюжет сериала-кроссовера закручен вокруг тайного внедрения скруллов в супергеройские организации Земли.

В проекте также задействованы Кингсли Бен-Адир, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд, Кармен Эджого, Киллиан Скотт, Тони Маккарти и Мартин Фриман. Сценарий написал Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Сняли первый сезон Томас Безуча и Али Селим, коллеги по «Кондору» и «Призрачной башне».

Теги
Секретное вторжение
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