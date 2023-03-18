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Новая любовь Мэтта Мёрдока засветилась на съёмках «Сорвиголовы» (фото)

У переродившегося Дьявола Адской кухни новая подружка. Логично: новая жизнь — новая любовь. В сети появилось свежее фото со съёмочной площадки многосерийного сольника «Сорвиголова: Рождённый заново» для стриминговой платформы Disney+. На снимке — пока неизвестный персонаж в исполнении Маргариты Левиевой («Двойка»). Но уже известно, что её героиня станет новым любовным интересом главного героя.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

На нью-йоркских локациях уже замечен исполнитель главной роли Чарли Кокс, вернувшийся в 18-серийном ребуте к роли марвеловского слепого супергероя Мэтта Мёрдока — юриста днём и линчевателя ночью, промышляющего в Адской кухне.

Первый эпизод снимает Майкл Куэста («Декстер», «Родина»). В касте также значатся Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Сандрин Холт и Никки М. Джеймс. Сценарий написали авторы Arrowverse Джилл Бланкеншип («Стрела», «Наоми») и Грейнн Годфри («Флэш», «Легенды завтрашнего дня»).

Теги
Сорвиголова: Рождённый заново
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Источник фотографий: Depositphotos

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