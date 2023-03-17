Кифер Сазерленд и его борьба: вышли свежие постеры технотриллера «Кроличья нора»

Престарелый спецагент Кифер Сазерленд готовится раскрывать очередной масштабный заговор. В сети появились свежие — персонажные — постеры восьмисерийного шпионского триллера «Кроличья нора». Стриминговый сервис Paramount+ покажет первый эпизод сериала 26 марта.
Сазерленд играет ветерана частной разведки Джеймса Уэйра (Сазерленд), который угодил в самую гущу борьбы за сохранение демократии в мире, наполненном дезинформацией, поведенческой манипуляцией, государственным надзором в интересах власть предержащих.
В первом сезоне также снимаются Роб Янг, Чарльз Дэнс, Мета Голдинг, Энид Грэм, Джейсон Батлер Харнер, Уолт Клинк и Уэнди Маккена.
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