У «Доктора Кто» появится спин-офф про ЮНИТ и Кейт Стюарт

Благодаря масштабному партнёрству с Disney у шоураннера «Доктора Кто» Рассела Т. Дэвиса появилась возможность для съёмок серии спин-оффов сериала. Подробности, конечно, держались в секрете, но теперь стало известно, что один из них будет сосредоточен на организации ЮНИТ и её главе Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв).

Последний раз героиня появлялась в спецвыпуске «Сила Доктора», а в следующий раз хувиане смогут увидеть её в рождественском эпизоде «Доктора Кто», где (не считая тизера) впервые будет представлен Шути Гатва в образе 15-й версии Повелителя Времени и Милли Гибсон в роли новой спутницы Доктора Руби Сандей.

Помимо них, в эпизоде появятся Дэвид Теннант и Кэтрин Тейт.

Даты релиза спин-оффа про ЮНИТ пока нет, а рождественский спецвыпуск «Доктора Кто» выйдет в декабре.