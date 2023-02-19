Дочь Доктора, Мисси и другие персонажи из прошлого появятся в юбилейных спецвыпусках «Доктора Кто»

Чтобы вернуть доверие хувиан после страшного шоураннерства Криса Чибнелла, вернувшийся Рассел Т Дэвис призвал самого Дэвида Теннанта в который раз вернуться в «Доктора Кто» — в ноябре с ним выйдут три спецэпизода, пока бразды доктороправления не перейдут к Шути Гатве.
Disney хочет превратить национальное достояние Великобритании в голливудский франчайз, Рассел Т Дэвис рад без памяти, что теперь можно будет наснимать спин-оффов — словом, с экранной стороной дела всё ясно, но силами Big Finish Productions «Доктор Кто» выходит ещё и в аудиоформате.
В честь 60-летия компании готовятся масштабные спецвыпуски «Однажды в будущее», в которых примут участие персонажи сериала из прошлого.
Оглашаем весь ностальгический список:
• Мишель Гомес (Мисси, одна из регенераций Мастера)
• Никола Уокер (Лив Ченка, медицинский техник с планеты Калдор)
• Джорджия Теннант (Дженнни, дочь Доктора)
• Мишель Райан (Леди Кристина, воровка)
• Камилла Кодури (Джеки Тайлер, мама Розы)
• Нив Макинтош (Мадам Вастра, силурианский воин из доисторического прошлого Земли)
• Катрин Стюарт (Дженни Флинт, спутница Вастры)
• Дэн Старки (Стракс, сонтаранский командир)
• Сэди Миллер (Сара Джейн Смит, журналист)
• Кристофер Нэйлор (Гарри Салливан, спутник Четвёртого Доктора)
• Кен Бонс (Генерал, руководивший войсками Повелителей Времени в период Войны Времени)
• Бет Чалмерс (Веклин, одна из командиров Повелителей Времени во время Последней Великой Войны Времени).
Кроме того, Стивен Нунен озвучит Первого Доктора, Майкл Тротон — Второго, а Тим Трелоар — Третьего. Ещё одну версию Повелителя Времени представит Дэвид Уорнер.
В аудиоисторию войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить в течение этого и следующего года.
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