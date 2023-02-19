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Дочь Доктора, Мисси и другие персонажи из прошлого появятся в юбилейных спецвыпусках «Доктора Кто»

Источник: BBC

Чтобы вернуть доверие хувиан после страшного шоураннерства Криса Чибнелла, вернувшийся Рассел Т Дэвис призвал самого Дэвида Теннанта в который раз вернуться в «Доктора Кто» — в ноябре с ним выйдут три спецэпизода, пока бразды доктороправления не перейдут к Шути Гатве.

Disney хочет превратить национальное достояние Великобритании в голливудский франчайз, Рассел Т Дэвис рад без памяти, что теперь можно будет наснимать спин-оффов — словом, с экранной стороной дела всё ясно, но силами Big Finish Productions «Доктор Кто» выходит ещё и в аудиоформате.

В честь 60-летия компании готовятся масштабные спецвыпуски «Однажды в будущее», в которых примут участие персонажи сериала из прошлого.

Оглашаем весь ностальгический список:

Мишель Гомес (Мисси, одна из регенераций Мастера)
Никола Уокер (Лив Ченка, медицинский техник с планеты Калдор)
Джорджия Теннант (Дженнни, дочь Доктора)
Мишель Райан (Леди Кристина, воровка)
Камилла Кодури (Джеки Тайлер, мама Розы)
Нив Макинтош (Мадам Вастра, силурианский воин из доисторического прошлого Земли)
Катрин Стюарт (Дженни Флинт, спутница Вастры)
Дэн Старки (Стракс, сонтаранский командир)
Сэди Миллер (Сара Джейн Смит, журналист)
Кристофер Нэйлор (Гарри Салливан, спутник Четвёртого Доктора)
Кен Бонс (Генерал, руководивший войсками Повелителей Времени в период Войны Времени)
Бет Чалмерс (Веклин, одна из командиров Повелителей Времени во время Последней Великой Войны Времени).

Кроме того, Стивен Нунен озвучит Первого Доктора, Майкл Тротон — Второго, а Тим Трелоар — Третьего. Ещё одну версию Повелителя Времени представит Дэвид Уорнер.

В аудиоисторию войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить в течение этого и следующего года.

Теги
Доктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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