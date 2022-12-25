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Эпичный Дэвид Теннант спасает Донну в трейлере спецэпизодов «Доктора Кто»

Телеканал BBC, как и обещал, выкатил сегодня тизерный трейлер спецэпизодов, приуроченных к 60-летию своего культового франчайза «Доктор Кто». Три серии, которые зрителям покажут в 2023 году, объединены приключениями Четырнадцатого Доктора, в которого перевоплотилась женщина-Доктор Джоди Уиттакер. Эстафета во второй раз перешла Дэвиду Теннанту, который позже передаст её Шути Гатве.

Среди прочих в трейлере засветилась Кэтрин Тейт в образе Донны Ноубл, спутницы Десятого Доктора, а также Нил Патрик Харрис в обличии неизвестного злодея и транс Ясмин Финни в роли транса Роуз.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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