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Джо отыскал её в толпе на свежем постере триллера «Ты»

А вот и свежий постер к четвёртому сезону романтического не смотря ни на что триллера «Ты». На свежем плакате главный герой Джо в исполнении Пенна Бэджли наконец-то выловил взглядом из толпы нынешнюю любовь всей своей жизни — Мэриенн (Тати Габриэль). Обстоятельства из новой встречи пока неизвестны.

В подробности о новой жизни Джо, осевшего на время в Лондоне, зрители начнут вникать этой зимой. Первая часть долгожданного продолжения выходит на стриминговом сервисе Netflix 9 февраля, а вторая — 9 марта.

Постеры сериала «Ты»
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Источник фотографий: Depositphotos

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