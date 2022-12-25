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Шоураннер «Ведьмака» пообещала «героические проводы» Генри Кавилла в третьем сезоне

Источник: Netflix

Шоураннер «Ведьмака» всеми силами пытается убедить аудиторию, что никаких закулисных драм нет и в помине, а они со сбежавшим из проекта исполнителем главной роли разошлись исключительно полюбовно. Причин его ухода, впрочем, по-прежнему не раскрывает, но очень просит (уже в который раз) дождаться выхода третьего сезона.

А в нём, по словам Лорен Шмидт Хиссрич, они воздали должное Геральту в исполнении Генри Кавилла. Что она этим пытается сказать, пока остаётся большой загадкой.

Генри отдал сериалу так много, что мы хотим воздать ему должное. Большая перемена в Геральте заключается в том, что он жертвует своим нейтралитетом и готов сделать что угодно, чтобы добраться до Цири. И для меня это самые героические проводы, какие мы только могли ему устроить, пусть они и не подразумевались как проводы. В четвёртом сезоне у Геральта на уме новая миссия, и это уже другой Геральт.

А ещё Хиссрич пообещала, что третий сезон покажет несколько ключевых моментов из четвёртой книги цикла — «Час презрения».

Само собой, мы не могли экранизировать книги постранично, но «Час презрения» подарил нам обилие масштабных экшен-сцен, сюжетных поворотов, важных для героев моментов, больших открытий о главном злодее. Там столько всего происходит, что нам удалось держаться очень, очень близко к тексту книг.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, вспомнила о первоисточнике

Шоураннер продолжает фантазировать о будущем своего тёмного фэнтези, пока не желая принять тот факт, что её детище, возможно, поджидает тот самый «Час Белого Хлада и Белого Света».

Теги
Ведьмак
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