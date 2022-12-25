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СЕРИАЛЫ
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Мрачные Джоэл и Тесс на свежем кадре триллера «Одни из нас»

Рекламные ресурсы HBO продолжают фонтанировать промо-материалами к одному из сериалов-событий следующего года. В сети появился свежий кадр из постапокалиптического экшен-триллера «Одни из нас», адаптации популярной игры The Last of Us. На снимке парочка контрабандистов — утомлённые жизнью Джоэл (Педро Паскаль) и Тесса (Анна Торв).

Премьера многосерийного проекта от сценаристов Нила Дракмана и Крэйга Мазина состоится 15 января.

Кадры из сериала «Одни из нас»

За кадром остаются остальные участники каста — Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Нико Паркер, Мерл Дэндридж, Мюррэй Бартлетт и Джеффри Пирс.

Теги
ГалереяОдни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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