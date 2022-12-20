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Дженсен Эклс мечтал сыграть Джоэла в экранизации The Last of Us

Источник: Amazon

Уже в январе зрители оценят, насколько хорошо в роль экранного Джоэла Миллера вписался Педро Паскаль, и никогда не смогут оценит, как в неё вписался бы Дженсен Эклс. А ведь он очень сильно хотел хотя бы попробовать свои силы в кастинге на главную мужскую роль в триллере «Одни из нас». Но не сложилось.

Я очень пытался (попасть в проект — прим. авт.), но не думаю, что мою кандидатуру когда-либо всерьёз рассматривали и у меня был хотя бы шанс получить роль Педро Паскаля в сериале «Одни из нас». Но этот проект был в центре моего пристального снимания.

Впрочем, актёр не жалуется, потому что сейчас снимается в сериале, который пользуется не менее пристальным вниманием обширной аудитории — его Солдатик обязательно вернётся в четвёртом сезоне «Пацанов», чьи съёмки с августа идут в Канаде.

Теги
Одни из нас
Комментарии (2)

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