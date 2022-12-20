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Солдатик Дженсена Эклса — главный герой свежего ролика о создании «Пацанов»

Кто как не первый супергерой Америки заслуживает отдельной фичуретки, раскрывающей все грани этого примечательного персонажа. Видеосервис Amazon опубликовал специальный ролик о создании «Пацанов», сосредоточивший внимание на появившемся в третьем сезоне антигеройской сатиры Солдатике, которого воплотил на экране Дженсен Эклс.

За отличный кастинговый выбор в первую очередь стоит поблагодарить шоураннера Эрика Крипке, подарившего человечеству «Сверхъестественное». Он-то и решил, что Эклс будет смотреться в этой крайне неоднозначной роли как влитой.

Теги
ВидеоПацаны
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