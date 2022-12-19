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Стимпанк-постеры с главными героями финального сезона «Карнивал Роу»

Стриминговый сервис Amazon опубликовал подборку персонажных постеров второго — заключительного — сезона фэнтези «Карнивал Роу». По плакату досталось персонажам Кары Делевинь, Орландо Блума, Тэмзин Мерчант и Дэвида Гяси. Вот этим двум парочкам и уделят главное внимание в последних эпизодах.

10-серийный финал, за который отвечает шоураннер Эрик Олесон («Сорвиголова») стартует на цифровой платформе 17 февраля.

Постеры сериала «Карнивал Роу» Постеры сериала «Карнивал Роу» Постеры сериала «Карнивал Роу»

Во втором сезоне зрители узнают, чем завершатся истории детектива Райкрофта Филострэта (Блум), его возлюбленной Виньет (Делевинь), а также сбежавшей из Бурга межвидовой парочки Имоджен (Мерчант) и Агреуса (Гяси).

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Источник фотографий: Depositphotos

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