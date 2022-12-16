Генри Кавилл сыграет главную роль в сериале по Warhammer 40,000

К чему все эти Супермены и Ведьмаки, когда на горизонте наконец-то маячит проект мечты! Издание The Hollywood Reporter сообщает, что Генри Кавилл сыграет главную роль в многосерийном эпике по легендарной вселенной Warhammer 40,000. Будущий сериал осядет на цифровой платформе Amazon. И вот это уже слегка настораживает.

Говорят, прямо сейчас стриминговый сервис, оттеснив конкурентов, финализирует сделку по приобретению прав на экранизацию лакомого куска этой культовой интеллектуальной собственности. Переговоры с Games Workshop ведутся уже несколько месяцев.

О сюжете будущей постановки пока ничего не сообщают, поэтому можно вовсю фантазировать. К слову, Кавилл выступит не только исполнителем главной роли, каковой бы они ни была, но и займёт почётное место в команде исполнительных продюсеров проекта, дабы зорко присматривать за творческой стороной процесса по другую сторону камеры.