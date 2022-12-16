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Маньяк в подземке на свежем постере триллера «Ты»

Стриминговый сервис Netflix не скупится на промо-материалы к многосерийному триллеру «Ты», пусть до премьеры ещё и далековато. В сети появился свежий постер четвёртого сезона из серии тематических плакатов «Маньяк в Лондоне». Оные живописуют пребывание Джо (Пенн Бэджли) в столице Великобритании, где главный герой пытается начать новую жизнь, никак не связанную с грехами и трагедиями прошлого.

Свежий постер, «заставший» Джо в подземке, напоминает, что свежие эпизоды выйдут двумя порциями — первая половина четвёртого сезона пожалует на малые экраны 9 февраля, а вторая — 9 марта.

Постеры сериала «Ты»
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