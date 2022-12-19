 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Брендан Фрейзер и компания путешествуют во времени в трейлере четвёртого сезона «Рокового патруля» Blackpink — артисты года по версии TIME (фото) Первые сборы «Аватара 2» настраивают на очень позитивный лад Мнение о «Уэнсдэй» - няша в Хогвартсе для бедных Классическая версия Duke Nukem Forever возвращается благодаря первому релизу от Restoration Project
• • •
 
6
СЕРИАЛЫ
201

Джоэл защищает мутантов от Элли на свежем кадре триллера «Одни из нас»

Загадочным кадром поделился с аудиторией журнал Empire, поддержавший промо-кампанию постапокалиптического триллера «Одни из нас». На снимке крайне перепуганный Джоэл (Педро Паскаль) вроде бы пытается защитить от невидимой опасности Элли (Белла Рэмси), о его юная спутница выглядит так будто спасать нужно как раз от неё. Во всяком случае, девочка совсем не выглядит испуганной.

Тайну этого эксклюзивного кадра зрители разгадают, когда сериал появится на экранах. И гадать осталось не очень долго. Первый эпизод экшен-триллера по знаменитой игре The Last of Us выйдет на кабельном канале HBO 15 января.

Кадры из сериала «Одни из нас»
Теги
ГалереяОдни из нас
Комментарии (6)

Ещё на эту тему

16Джоэл и его дочь на свежем кадре триллера «Одни из нас» +Суровые Педро Паскаль и Белла Рэмси на свежем постере экшен-триллера «Одни из нас» 18Белла Рэмси уверена: фанатам игры понравится сериал по The Last of Us

Тоже интересно

34Располневшая Эми Адамс на съёмках «Ночной сучки» (фото) 6Флоренс Пью рассказала о бодишейминге в начале карьеры 0Риэ из OnlyOneOf дебютирует сольно вслед за другими участниками группы 21«Властелин колец. Кольца власти» и «Дом Дракона» можно посмотреть в российских кинотеатрах 2Герои переходят на новый уровень в тизере второго сезона «Игры на выживание 2»

Далее на КГ

1
Кровища и бумстик: доказательства в пользу ужастика «Восстание зловещих мертвецов» (фото)
 2
Галлы, Цезарь, Клеопатра, Антивирус и остальные на постерах «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
 0
Честная реакция на NewJeans — Ditto
 3
Джеймс Ганн навал настоящего главного героя «Стражей Галактики»
 1
Стимпанк-постеры с главными героями финального сезона «Карнивал Роу»
 0
«Слишком милый кризис» — трейлер аниме про инопланетное вторжение, провалившееся из-за котиков и милоты
 0
Чёрная кошка крадёт что-то очень крутое в новой совместной истории с Мери Джейн
 3
Локи, Асока и Мандалорец в сборном трейлере премьер Disney+ на 2023 год
 0
КГ играет: Prey Mooncrash, часть 4
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Стивен Спилберг уже понимает полезность стримингов, но не может простить им катастрофу 2021 года
 
Солдатик, Хоумлендер и Билли Бутчер резвятся на съёмках третьего сезона «Пацанов» (видео)
 
Кино Настоящий Капитан Америка на съёмках эпического экшена Дуэйна Джонсона (фото)
 
Кино Кина не будет: Disney закрывает офис прокатного подразделения в России
 
Кино Женской версии «Неудержимых» не бывать — продюсер серии не видит в этом смысла
 
Кино Новые части серии «Миссия невыполнима» своей эпичностью уничтожат все предущие фильмы с Томом Крузом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
 
12ЕВА – 508: Лирический Токарев
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
14ЕВА – 507: Задолбака-сан
 
8Телеовощи – 473: Душные овощи
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru