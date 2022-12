Джоэл защищает мутантов от Элли на свежем кадре триллера «Одни из нас»

Загадочным кадром поделился с аудиторией журнал Empire, поддержавший промо-кампанию постапокалиптического триллера «Одни из нас». На снимке крайне перепуганный Джоэл (Педро Паскаль) вроде бы пытается защитить от невидимой опасности Элли (Белла Рэмси), о его юная спутница выглядит так будто спасать нужно как раз от неё. Во всяком случае, девочка совсем не выглядит испуганной.

Тайну этого эксклюзивного кадра зрители разгадают, когда сериал появится на экранах. И гадать осталось не очень долго. Первый эпизод экшен-триллера по знаменитой игре The Last of Us выйдет на кабельном канале HBO 15 января.