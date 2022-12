Белла Рэмси уверена: фанатам игры понравится сериал по The Last of Us

Юная участница актёрского состава постапокалиптики «Одни из нас», прошедшая горнило «Игры престолов», выработала правильное отношение к зрительским ожиданиям. Белла Рэмси, играющая в адаптации игры The Last of Us главную героиню Элли, считает, что фанатам первоисточника проект понравится, но прекрасно понимает, что найдутся и те, кому сериал по душе не придётся. И это нормально.

Побывав на бразильском Comic Con, актриса пообщалась с журналистами и рассказала, что думает о сериале и его потенциале.

Проходя игру, максимально погружаешься в историю и уйму времени проводишь с её персонажами, перевоплощаясь в них, общаясь с ними. Я понимаю, насколько люди привязаны к этим героям и как серьёзно настроены их защищать. Мы прекрасно понимаем беспокойство поклонников. Но я считаю, мы отлично справились со своей задачей. Я не переживаю, всё будет здорово, но если зрители сериал возненавидят, тут уж ничего не поделаешь.

В общем, Рэмси морально подготовилась к любому исходу, но переживать о том, чего изменить не в силах, не собирается. Всё правильно, нервы важнее.