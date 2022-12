Джоэл и его дочь на свежем кадре триллера «Одни из нас»

В галерее многосерийного постапокалиптического триллера свежее пополнение — новый кадр из сериала, отыскавший дорогу в сеть стараниями Нила Дракмана, креативного директора игры The Last of Us и сосценариста её адаптации «Одни из нас».

На свежем снимке запечатлён эпизод из пилотного эпизода — Джоэл Миллер (Педро Паскаль) и его дочурка Сара (Нико Паркер) в самом начале эпидемии, вызванной мутацией кордицепса.

Первый сезон мрачного экшен-триллера о большом путешествии контрабандиста и его ивго груща через всю страну стартует на кабельном канале HBO 15 января.