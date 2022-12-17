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Джоэл и его дочь на свежем кадре триллера «Одни из нас»

В галерее многосерийного постапокалиптического триллера свежее пополнение — новый кадр из сериала, отыскавший дорогу в сеть стараниями Нила Дракмана, креативного директора игры The Last of Us и сосценариста её адаптации «Одни из нас».

На свежем снимке запечатлён эпизод из пилотного эпизода — Джоэл Миллер (Педро Паскаль) и его дочурка Сара (Нико Паркер) в самом начале эпидемии, вызванной мутацией кордицепса.

Кадры из сериала «Одни из нас»

Первый сезон мрачного экшен-триллера о большом путешествии контрабандиста и его ивго груща через всю страну стартует на кабельном канале HBO 15 января.

Теги
Одни из нас
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Источник фотографий: Depositphotos

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