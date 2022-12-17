«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыт на первом сезоне

Первый сезон драмы «Шантарам» оказался по совместительству последним. Видеосервис Amazon решил не продлевать сериал с Чарли Ханнэмом на второй сезон из-за отсутствия интереса у зрителей — рейтинговые показатели цифровую платформу совсем не впечатлили, и с таким трудом добиравшаяся до экранов адаптация романа-бестселлера Грегори Дэвида Робертса приказала долго жить.

События драмы разворачиваются в Индии 80-х годов. Бывший вор и наркоман Лин в исполнении Ханнэма сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

В проекте также снялись Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд и другие. За проект отвечал шоураннер Стивен Лайтфут («Каратель»).