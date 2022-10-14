 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Юлия Снигирь и пришельцы в тизере мрачного фантастического триллера «Петрополис» Игорь Гром и эпоха крутых перемен в трейлере приквела «Майора Грома» Сочная и сексуально раскованная злодейка Титания на свежих промо «Женщины-Халка» Девочки Хоумлендера? Знакомьтесь с новыми супергероинями четвёртого сезона «Пацанов» (фото)
КИНО
СЕРИАЛЫ
85
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

По «Бандам Нью-Йорка» снимут сериал, и Мартин Скорсезе в деле

Источник: Miramax

Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что вышедшая в 2002-м историческая драма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» переродится в многосерийном формате. По выпущенной в 1927 году одноимённой книге Герберта Осбери снимут сериал. Скорсезе, между прочим, выступит исполнительным продюсером проекта, а также срежиссирует первый и второй эпизоды.

Подробностей о будущем проекте пока не так уж много, но известно, что создатели сериала по-новому подойдут к сюжету о воевавших между собой в конце 1800-х бандах Нью-Йорка. В истории будут фигурировать новые персонажи, которых не было в фильме, где главные роли сыграли Леонардо Дикаприо, Кэмерон Диас и Дэниел Дэй-Льюис.

За проект отвечает студия Miramax TV, а сценарием будущего сериала занимается Бретт Леонард («Шантарам»), который также входит в команду исполнительных продюсеров проект.

Теги
Банды Нью-Йорка
Комментарии

Ещё на эту тему

2Киану Ривз выбыл из триллера Леонардо Дикаприо и Мартина Скорсезе «Дьявол в белом городе» 3Славные и старые парни: Роберт Де Ниро и Барри Левинсон снимут гангстерскую драму 13Мартин Скорсезе отправит Леонардо Дикаприо выживать в нечеловеческих условиях в новом совместном фильме

Тоже интересно

4Айю получила награду «Актриса-новичок» 8Ирина Старшенбаум призывает жутких тёток в трейлере мистического триллера «Сёстры» 4Ubisoft отбирает у игроков честно купленные DLC и отключает сервера 1Неделя игр на КГ — главные новости 5–11 сентября 4Звёзды «Доктора Кто» и «Андора» записались в четвёртый сезон «Настоящего детектива»

Далее на КГ

0
Боевые монашки против адского мужика в трейлере второго сезона «Монахини-воина»
 0
Создатели «Силиконовой долины» придумали идею для полнометражной тех-комедии
 1
«Звёздное дитя» — первая сэйю и прочие подробности аниме по манге автора «Госпожи Кагуе»
 3
Шутки в сторону! Лиам Нисон таки сыграет в «Голом пистолете»
 2
«Криминальное чтиво» 28 лет спустя: Брюс Уиллис и Джон Траволта в трейлере нового криминального экшена
 0
Медоносный Джейсон Стэйтем привлёк других актёров в свой пчелиный экшен
 0
Ын Би очень хочет утащить поклонников на глубину
 0
Новый Капитан Америка и подружка Дэдпула сыграют в суровом постапокалипсисе
 0
Эмили Блант получает по лицу в свежем трейлере вестерна «Англичанка»
 1
Ариэль на дне — Холли Бэйли на первом постере «Русалочки»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 443: Вместе короче
 
6ЕВА
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru