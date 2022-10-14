По «Бандам Нью-Йорка» снимут сериал, и Мартин Скорсезе в деле

Портал Deadline эксклюзивно сообщает, что вышедшая в 2002-м историческая драма Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» переродится в многосерийном формате. По выпущенной в 1927 году одноимённой книге Герберта Осбери снимут сериал. Скорсезе, между прочим, выступит исполнительным продюсером проекта, а также срежиссирует первый и второй эпизоды.

Подробностей о будущем проекте пока не так уж много, но известно, что создатели сериала по-новому подойдут к сюжету о воевавших между собой в конце 1800-х бандах Нью-Йорка. В истории будут фигурировать новые персонажи, которых не было в фильме, где главные роли сыграли Леонардо Дикаприо, Кэмерон Диас и Дэниел Дэй-Льюис.

За проект отвечает студия Miramax TV, а сценарием будущего сериала занимается Бретт Леонард («Шантарам»), который также входит в команду исполнительных продюсеров проект.