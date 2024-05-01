Джейк Джилленхол — заложник страсти с тизере драмы «Презумпция невиновности»

Ох уж эта запретная страсть и её неминуемый последствия. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер детективной драмы «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом в главной роли. Премьера восьмисерийного мини-сериала состоится 12 июня.

Адаптация одноимённого романа Скотта Туроу расскажет о том, как главный заместитель прокурора в исполнении Джилленхола становится главным подозреваемым в убийстве коллеги, с которой у него была страстная любовная связь. Столкнувшись с последствиями своих поступков, герою предстоит сделать всё, чтобы сохранить разваливающийся брак и доказать свою невиновность.

За сценарий мини-сериала отвечает Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь»).