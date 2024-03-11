Аристократия помойки

Фильмы Гая Ричи уже пару раз становились основой для сериалов по мотивам. В далёком 2000 году вышел сезон «Карты, деньги, два ствола», а в 2017-м стартовал «Большой куш» с Рупертом «Роном Уизли» Гринтом — ему повезло продержаться аж три сезона. Надо ли пояснять, что их популярность не шла ни в какое сравнение с оригинальными картинами?



Поэтому было крайне любопытно, как сложится судьба многосерийных «Джентльменов». Основания для оптимизма подкидывал сам режиссёр — он не только поставил первые два эпизода, но и приложил руку к сценарию, что даёт надежду на более-менее проработанных и харизматичных персонажей. Получилось ли у него? Не всё так однозначно.



Несмотря на некоторую схожесть сюжетных деталей, сериал никоим образом не пересекается с полным метром. Здесь нет никакого Микки Пирсона, а наркоимперией, прячущейся под землей на участках аристократов, заведует семейство Глассов во главе с очаровательной Сьюзи. Девушка подменяет своего героического папашку, мотающего срок за дела неправедные.



Но главным героем является отнюдь не она. В качестве протагониста выступает Эдди — младший сын почившего герцога, последней волей унаследовавший землю и титул в обход первенца. Новоявленный наследник хочет выйти из опасного бизнеса, но чтобы не сделать это вперёд ногами, предлагает Глассам сделку — он поможет расширить империю, после чего его оставят в покое.



Все восемь эпизодов посвящены тому, как молодой герцог погружается в криминальный мир современной Великобритании, чтобы из этого самого мира наконец-то выбраться. Каждый эпизод сталкивает Эдди с каким-либо представителем преступной прослойки — ростовщики, автоугонщики, контрабандисты, тайные коллекционеры, наркоторговцы, организаторы подставных боёв. В общем, полный набор, но смотрится это всё почему-то неровно.



Есть мнение, что проблема в самой структуре и подаче сюжета. Лучше всего впечатление описывается как прохождение игры из серии Grand Theft Auto — главный герой плавно движется по основному сюжету, набирая очки репутации, но нет-нет, да и отвлечётся на побочную миссию случайного незнакомца. Если в игре эта условность худо-бедно прокатывает, то посвящать целую серию не самого продолжительного сериала угону машины не слишком-то разумно.



Вдобавок это выглядит немного нелепо — герцогу и без пяти минут руководителю преступной организации просто по статусу не положено марать руки в таких мелких делах. Это всё-таки не уличная гопота, отжимающая мелочь в подворотне, а финансовые воротилы, коим по карману содержать штат специально обученных мордоворотов.



Когнитивный диссонанс по поводу несоответствия заявленного содержания внутренней форме наблюдается не только в истории. Действующие лица выглядят, мягко говоря, непрезентабельно. В них не чувствуется аристократической утончённости. В полнометражном фильме Микки Пирсон, выбившись из низов, тщательно следил за тем, во что одевается, что говорит и как себя ведёт. В сериале почти все персонажи, приличия ради одетые в дорогие костюмы, лишены внутреннего стержня. В простом егере Винни Джонсе или американском бизнесмене Джанкарло Эспозито самоуважения больше, чем во всём семействе Эдди, чья родословная уходит корнями в века. Разве что Сьюзи Гласс держится молодцом, надменным видом показывая, что снизошла до окружающего быдла исключительно дела ради.



Анализируя сезон, невольно понимаешь, что там много недостатков: лишённые харизмы персонажи, глупости и несуразицы, серии-филеры, по минимуму двигающие сюжет. Глубиной и проработкой полного метра тут, увы, не пахнет — имея в наличии 13 тайных баз, Сьюзи весь сезон занимается одной-единственной, которая принадлежит Эдди. Мотивация не проработана, а поступки основываются на принципах «потому что вот». Но при этом получается парадоксальное: «Джентльмены» — хороший, а может, даже лучший сериал из тех, что успели выйти в этом году.



Возможно, виной тому магия Гая Ричи — на энергии первых двух эпизодов автоматом пролетает ещё парочка серий. А потом, когда понимаешь, что уровень мастерства несколько просел, создатели подкидывают мощный клиффхэнгер — и внимание опять приковывается к экрану. Увы, финал может оставить разочаровывающее послевкусие — если Ричи в фильме изначально ведёт несколько сюжетных линий, которые в итоге феерично переплетутся, то здесь банальный закос под него без должной подготовки и старания.



И хотя подражание заметно уступает оригиналу, даже в таком скудном виде это всё ещё неплохое зрелище. Просто недотягивающее до заданной Гаем Ричи планки.