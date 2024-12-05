Паапе Эссьеду предложили роль Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

Вот это называется приверженность оригиналу, вот это мы понимаем! Партию Северуса Снейпа в многообещающем многосерийном фэнтези HBO «Гарри Поттер» предложили Паапе Эссьеду («Банды Лондона»). Самая подходящая кандидатура на отменного профессора зельеварения.

Какими зельями балуются ответственные за кастинг в этом замечательном проекте, можно только догадываться, зато уже совершенно точно понятно, что дальнейший кастинг обещает быть не менее фееричным. Впрочем, источники утверждают, что Эссьеду пока только предложить роль, а вот начались ли переговоры, пока не сообщается.

Шоураннером-сценаристом проекта значится Франческа Гардинер, а Марк Майлод срежиссирует несколько эпизодов, при этом входит в команду исполнительных продюсеров проекта.