 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Человек-паук 4» будет расхлёбывать возвращение злодейского Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel Суровый Вин Дизель лазает по Фурии на съёмках «Риддика 4» (фото) Тактикульный геймплей GreedFall II: The Dying World Warner Bros. Games выпускает мало игр и они проваливаются? Надо выпускать ещё меньше! Первые отзывы на «Агентство» с Майклом Фассбендером появились на Rotten Tomatoes
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
450

Хоумлендер обнимается с братюнями на первом фото со съёмок финала «Пацанов»

Бессменный шоураннер сериала «Пацаны», расчувствовавшись, опубликовал у себя в соцсетях первое фото со съёмок пятого сезона. Ну, прослезиться есть от чего — сезон-то заключительный. Эрик Крипке опубликовал фото с признанием, мол, вот эти мужики спасли меня во всех возможных смыслах. Настоящие супергерои, видать.

Вот они, эти спасители, слева направо — Глубина (Чейс Кроуфорд), Хоумлендер (Энтони Старр) и Чёрный Нуар (Нэйтан Митчелл). А, ну и Крипке, но он у нас самоопределился в роли спасаемого.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Точной даты выхода финальный сезон супергеройской сатиры пока не получил, но премьера последних эпизодов совершенно точно состоится в следующем году.

Теги
Пацаны
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

2«Пацаны» приступили к съёмкам (фото) 10«Пацаны» собрались в последний раз для съёмок финала (фото) 12Пятый сезон «Пацанов» удивительно скоро отправится на съёмки

Тоже интересно

7«Обычная романтика в Цзюлуне» — анонс романтического аниме про отношения взрослых людей 3Кровавый отдых: события нового комикса по «Чужому» развернутся на фоне тропического заката 0В Dead by Daylight продолжается крупная коллаборация с Castlevania 3Все умирают и это [вырезано цензурой]: глубокомысленная афиша экранизации Стивена Кинга «Обезьянка» 4Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер и новый отрывок фэнтези «Последний богатырь. Наследие»

Далее на КГ

2
У следующих «Пиратов Карибского моря» есть два сценария: с Джонни Деппом и без
 1
Джон Сина снимется в комедии стриминга Netflix по сценарию создателей сериала «Чудотворцы»
 0
«Магия и мускулы» — победитель премии Yahoo! Search Awards 2024 в категории «Аниме»
 0
Рождество близко: сын Бэтмена и Санта объединились в новом комиксе чтобы победить зло
 0
Человек-паук и Крэйвен-охотник будут выслеживать друг друга в ближайших выпусках Ultimate Spider-Man
 0
Толпа вооружённых до зубов мужиков проигрывает крутой Лоис Лейн на страницах второго выпуска Absolute Superman
 1
Экшен Indiana Jones and the Great Circle обзавелся системными требованиями
 1
Первый взгляд на Дженну Ортегу во втором сезоне «Уэнсдэй» (фото)
 0
Релиз Commandos: Origins перенесён на следующий год
 2
Гуль Уолтон Гоггинс примеряет знакомую кожу за кадром второго сезона Fallout (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Находка века! Игроки нашли плесень в Fortnite
 
Кино Режиссёр «Джона Уика» почти полностью переснял «Балерину» с Аной де Армас, пожертвовав ремейком «Горца»
 
Кино Дензел Вашингтон яро агитирует за первый в карьере «Оскар» для Ридли Скотта
 
Аниме В импринте «Бумажный фонарик» выйдет манхва I Raised a Black Dragon
 
Кино Довольные и окровавленные: закончились съёмки экранизации видеоигры «Дожить до рассвета» (фото)
 
Игры Состоялся релиз Lollipop Chainsaw RePOP — ремастера культового слэшера времён PS3
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
0Телеовощи – 577: Сингулировать вместе
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 648: «Гладиатор 2» Ридли Скотта, «Улыбка 2», «Реальные зомби», первый взгляд на «Как приручить дракона»
 
4ЕВА – 609: Главное зло в аниме
 
0Телеовощи – 576: Большая жопная кладь
 
1Ноль кадров в секунду – 554: Добро с декольте
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
 
5ЕВА – 608: Вылизанный из пальца
 
2Телеовощи – 575: Медовуха из мёда
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru