Хоумлендер обнимается с братюнями на первом фото со съёмок финала «Пацанов»

Бессменный шоураннер сериала «Пацаны», расчувствовавшись, опубликовал у себя в соцсетях первое фото со съёмок пятого сезона. Ну, прослезиться есть от чего — сезон-то заключительный. Эрик Крипке опубликовал фото с признанием, мол, вот эти мужики спасли меня во всех возможных смыслах. Настоящие супергерои, видать.

Вот они, эти спасители, слева направо — Глубина (Чейс Кроуфорд), Хоумлендер (Энтони Старр) и Чёрный Нуар (Нэйтан Митчелл). А, ну и Крипке, но он у нас самоопределился в роли спасаемого.

Точной даты выхода финальный сезон супергеройской сатиры пока не получил, но премьера последних эпизодов совершенно точно состоится в следующем году.