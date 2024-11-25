«Пацаны» приступили к съёмкам (фото)

Отобедали большой дружной компанией — и будет. Настали рабочие будни, и творческой команде «Пацанов» уже есть о чём отчитаться. Шоураннер Эрик Крипке и компания поделились в сети титульной страницей первого эпизода пятого — заключительного — сезона антигеройской сатиры по комиксу Гарта Энниса и Дэрика Робертсона.

Первый эпизод получил название **«Пятнадцать дюймов чистого динамита» **(Fifteen Inches of Sheer Dynamite). Всю ответственность за происходящее в серии несёт сценарист Пол Греллонг, а за режиссуру отвечает Филип Сгриккиа.