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«Пацаны» приступили к съёмкам (фото)

Источник: Amazon

Отобедали большой дружной компанией — и будет. Настали рабочие будни, и творческой команде «Пацанов» уже есть о чём отчитаться. Шоураннер Эрик Крипке и компания поделились в сети титульной страницей первого эпизода пятого — заключительного — сезона антигеройской сатиры по комиксу Гарта Энниса и Дэрика Робертсона.

Первый эпизод получил название **«Пятнадцать дюймов чистого динамита» **(Fifteen Inches of Sheer Dynamite). Всю ответственность за происходящее в серии несёт сценарист Пол Греллонг, а за режиссуру отвечает Филип Сгриккиа.

Промо-арт сериала «Пацаны»
Теги
Пацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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