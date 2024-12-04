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Гуль Уолтон Гоггинс примеряет знакомую кожу за кадром второго сезона Fallout (фото)

Источник: Amazon

Октябрьская информация подтвердилась — съёмки второго сезона постапокалиптики Fallout стартовали. На это ненавязчиво намекает один из исполнителей главных ролей Уолтон Гоггинс. В своих соцсетях актёр опубликовал красноречивое фото, дополнив его комментарием:

Снова в седле... Чёрт возьми, здорово опять влезать в эту кожу. Я делаю это из любви к игре.

Промо-арт сериала «Fallout»

Основанная на одноимённом культовом игровом франчайзе постапокалиптика от Джонатана Нолана и Лизы Джой крайне неплохо зарекомендовала себя в первом сезоне, войдя в тройку самых популярных сериалов Amazon. Поэтому ожидайте продолжения безумных приключений Гоггинса, Эллы Пернелл и Аарона Мотена.

Теги
Fallout
Комментарии (1)

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