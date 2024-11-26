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Солидный дед Колин Фёрт замечен на съёмках «Шерлока» Гая Ричи (фото)

Съёмки многосерийного «Молодого Шерлока» Гая Ричи сейчас идут в Кардиффе, и тамошним любителям фотоохоты удалось порадовать будущих зрителей эксклюзивами с локации. В объектив фотокамер попался сэр Буцефал Ходж в исполнении Колина Фёрта. Выглядит очень представительно, настоящий сэр. О его безымянной спутнице ничего не известно.

Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок» Промо-арт сериала «Молодой Шерлок»

Титульного героя в вольной адаптации одноимённой серии книг Энди Лейна играет Хиро Файнс Тиффин, снявшийся у Ричи в «Министерстве неджентльменских дел». Молодой Шерлок Холмс горяч и порывист, что скверно сказывается на его учёбе в Оксфорде и приводит к тому, что случившееся в стенах университета убийство готовы повесить на студента. Придётся Шерлоку браться за первое в своей жизни расследование, чтобы своё доброе имя восстановить и масштабный заговор раскрыть. Без этого вообще никуда.

В сериале также снимаются Макс Айронс (играет Майкрофта Холмса), Джозеф Файнс, Наташа Макэлхон, Цэн Цзинэ и Донал Финн. Сценаристом и шоураннером значится Мэттью Паркхилл.

Премьера состоится на стриминге Amazon в следующем году.

Теги
Молодой Шерлок
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Сериалы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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