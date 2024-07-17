Колин Фёрт сыграет у Гая Ричи в «Молодом Шрлоке Холмсе»

Анонсированный в конце весны восьмисерийный авантюрный детектив Гая Ричи «Молодой Шерлок Холмс» обрастает подробностями и актёрским составом. К исполнителю главной роли Хиро Файнсу Тиффину не так давно присоединился его родственник Джозеф Файнс, а также Наташа Макэлхон, они сыграют родителей главного героя. А нынче каст пополнил Колин Фёрт, но описание его персонажа — сэра Буцефала Ходжа — пока отсутствует.

По ходу дела выяснилось, что сериал станет вольной адаптацией одноимённой книжной серии британского автора Энди Лейна. В первом сезоне 19-летний Шерлок с головой нырнёт в своё первое дело — таинственное убийство в стенах Оксфордского университета. Ещё бы не нырнуть, если это самое дело грозит лишением свободы ему самому. Выведет оно недисциплинированного и буйного героя в густые тени мирового заговора и навсегда изменит его жизнь.

Ричи срежиссирует первый сезон для стримингового сервиса Amazon. Он же входит в число продюсеров сериала. Сценарий пишет шоураннер проекта Мэттью Паркхилл («Тайная власть»).