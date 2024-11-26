Телеовощи. Выпуск 576: Большая жопная кладь

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|06:12 —
|В сериале Mass Effect может сыграть Джон Сина
|10:19 —
|Софи Тёрнер сыграет Лару Крофт
|17:30 —
|В «Пингвине» использовались материалы из игры Gotham Knights
|21:19 —
|«Декстер: Воскрешение» приманивает звёзд
|27:29 —
|Свежий тизер сериала «Чужой: Земля»
|34:54 —
|Харви Спектер вернёться в «Форс-мажорах: Лос-Анджелесе»
|40:42 —
|Тизер комедийного сериала «Студия»
|46:00 —
|«Королю Талсы» грозит ещё два сезона
|49:27 —
|«Король Талсы» — 2x10 (финал сезона)
|56:00 —
|«Лэндмен» (Landman) — 1x01
|01:23:09 —
|«Кросс» (Cross) — 1x01
|01:32:33 —
|«Дюна: Пророчество» (Dune: Prophecy) — 1x01
|02:06:18 —
|«Шеф» — 1x01
|02:15:33 —
|«Аркейн» — 2x04—06
|02:29:05 —
|«Франшиза» — 1x07
|02:40:20 —
|«Гусар» — 2x04
|02:45:35 —
|«Академия „Амбрелла“» — 4x01—06 (финал сериала)
|02:52:24 —
|«Чем мы заняты в тени» — 6x07
|02:58:43 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 1x17
|03:11:13 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 4x17
|03:18:18 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 1x02
|03:33:28 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 15x06
|03:43:02 —
|«Напряги извилины» — 1x02
|03:48:15 —
|«Ангел» — 1x08
|03:59:51 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|04:06:14 —
|«Блэксэд»
|04:16:32 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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