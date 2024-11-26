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Стало известно, кто заменит покойного Лэнса Реддика во втором сезоне «Перси Джексона и Олимпийцев»

Источник: Matthew Jordan Smith / Larry Busacca / Getty Images

Кортни Б. Вэнс присоединился к актёрскому составу второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» в роли Зевса. Эту роль исполнял Лэнс Реддик, который умер в 2023 году вскоре после окончания съёмок первого сезона.

Зевс — греческий бог неба и отец полубога Талии Грейс. В первом сезоне Зевс, сыгранный Реддиком, обвинил Перси (Уокер Скобелл) в краже молнии, что отправило героя и его друзей в общенациональный поход, чтобы найти её и остановить войну между богами.

Кортни Б. Вэнс в последние годы в основном снимался в сериалах, среди которых можно выделить «Американскую историю преступлений» и «Гения». Актёр принял участие и в полнометражном ремейке «Лило и Стича», который выходит на экраны в 2025 году.

Второй сезон «Перси Джексона» будет основан на «Море чудовищ», второй книге серии Рика Риордана. Перси вернётся в лагерь год спустя, чтобы обнаружить, что его мир перевернулся с ног на голову.

Теги
Перси Джексон и Олимпийцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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