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Новые кадры «Графа Монте‑Кристо» со звездой «Пиратов Карибского моря» в главной роли

11 декабря выходит сериал «Граф Монте-Кристо», очередная экранизация великого одноимённого романа Александра Дюма. Проект французско-итальянского производства будет состоять из восьми эпизодов и выйдет на каналах France Televisions во Франции и RAI в Италии.

Роль Эдмона Дантеса исполнил Сэм Клафлин, получивший популярность после съёмок в четвёртых «Пиратах Карибского моря» и вторых «Голодных играх». В сериале также снялись Джереми Айронс («Дом Gucci»), Робин Гир («Субстанция») и Поппи Корби-Туч («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»).

Опубликованы новые кадры предстоящего сериала, на которых представлены основные персонажи истории.

Кадры из сериала «Граф Монте-Кристо» Кадры из сериала «Граф Монте-Кристо» Кадры из сериала «Граф Монте-Кристо» Кадры из сериала «Граф Монте-Кристо» Кадры из сериала «Граф Монте-Кристо» Кадры из сериала «Граф Монте-Кристо»

В этом году в кино уже выходила французская экранизация романа. Драма [«Граф Монте-Кристо» удостоилась положительной прессы и стала настоящим хитом в российском прокате, где стала самым кассовым зарубежным фильмом 2024 года.

Теги
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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