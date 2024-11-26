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СЕРИАЛЫ
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Шпионский сериал «День Шакала» с Эдди Редмэйном продлён на второй сезон

Источник: NBCUniversal

Стартовавший в ноябре сериал «День Шакала» получил продление на второй сезон. Первый сезон вышел на канале Sky Atlantic в Великобритании и на стриминговом сервисе Peacock в США и состоял из 10 серий, а главные роли в проекте исполнили Эдди Редмэйн и Лашана Линч.

Сериал основан на одноимённом романе Фредерика Форсайта, который уже был экранизирован в 1973 году. История рассказывает об игре в кошки-мышки между наёмным убийцей (Эдди Редмэйн) и агентом британской разведки (Лашана Линч), которая намерена его поймать.

Продление «Дня шакала» стало возможным после успешного старта в Великобритании и США. За первую неделю на Sky Atlantic проект собрал 3 млн просмотров, что стало лучшим дебютом среди всех сериалов за последние два года. На сервисе Peacock в первые выходные «День шакала» вошёл в пятерку лучших оригинальных сериалов США.

Комментарии (2)

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