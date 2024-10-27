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Кейли Куоко идёт на секс-вечеринку во втором сезоне чёрной комедии «Основано на реальных событиях» (трейлер)

Семейная парочка убийственных подкастеров возвращается. Стриминговый сервис Peacock выкатил трейлер второго сезона чёрной комедии «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко, Крисом Мессиной и Toмoм Бeйтмaнoм в глaвныx poляx.

Свежие эпизоды сериала выходят на цифровой платформе 21 ноября.

В продолжении родившей главной героине и её супругу придётся иметь дело с решившим исправиться знаменитым маньяком, с которым они поневоле сдружились. А тут ещё новая волна убийств произошла, и их знакомый серийный убийца клянётся, что никакого отношения к ним не имеет.

Теги
ВидеоОсновано на реальных событиях
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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