Кейли Куоко идёт на секс-вечеринку во втором сезоне чёрной комедии «Основано на реальных событиях» (трейлер)

Семейная парочка убийственных подкастеров возвращается. Стриминговый сервис Peacock выкатил трейлер второго сезона чёрной комедии «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко, Крисом Мессиной и Toмoм Бeйтмaнoм в глaвныx poляx.

Свежие эпизоды сериала выходят на цифровой платформе 21 ноября.

В продолжении родившей главной героине и её супругу придётся иметь дело с решившим исправиться знаменитым маньяком, с которым они поневоле сдружились. А тут ещё новая волна убийств произошла, и их знакомый серийный убийца клянётся, что никакого отношения к ним не имеет.