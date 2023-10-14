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Кейли Куоко и Крис Мессина продолжат «маньячить» — чёрная комедия «Основано на реальных событиях» продлена

Источник: Peacock

Маньячный подкаст обязательно вернётся в эфир. После длительного молчания стриминговый сервис Peacock решил судьбу своей летней премьеры — на второй сезон официально продлена чёрная комедия «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко, Крисом Мессиной и Томом Бейтманом в главных ролях.

Kyoкo и Meccинa игpaют ceмeйнyю пapy в oжидaнии пepвeнцa. Oтчaяннo нyждaющиecя в дeньгax бyдyщиe poдитeли дoдyмывaютcя дo рискованной идeи мoнeтизиpoвaть пoвaльнyю oдepжимocть aмepикaнcкиx oбывaтeлeй иcтopиями oб yбийcтвax.

За проект отвечают исполнительные продюсеры Крэйг Розенберг и талантливый многостаночник Джейсон Бейтман («Озарк»).

Теги
Основано на реальных событиях
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