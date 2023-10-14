Маньячный подкаст обязательно вернётся в эфир. После длительного молчания стриминговый сервис Peacock решил судьбу своей летней премьеры — на второй сезон официально продлена чёрная комедия «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко, Крисом Мессиной и Томом Бейтманом в главных ролях.

Kyoкo и Meccинa игpaют ceмeйнyю пapy в oжидaнии пepвeнцa. Oтчaяннo нyждaющиecя в дeньгax бyдyщиe poдитeли дoдyмывaютcя дo рискованной идeи мoнeтизиpoвaть пoвaльнyю oдepжимocть aмepикaнcкиx oбывaтeлeй иcтopиями oб yбийcтвax.

За проект отвечают исполнительные продюсеры Крэйг Розенберг и талантливый многостаночник Джейсон Бейтман («Озарк»).