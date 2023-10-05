Адская кукла угрожает Белому дому на свежем постере третьего сезона «Чаки»

Кровожадный кукольный монстр на днях вернулся на малые экраны, о чём напоминает свежий промо-плакат третьего сезона «Чаки». Многосерийный комедийный слэшер, транслируемый сразу на трёх платформах (каналы USA и Syfy, a тaкжe cтpиминг Peacock), переносит место действия на высший уровень, перетащив безжалостного Чаки в Белый дом.

Многосерийным продолжением культовой киносерии о любителе кромсать чем-то неугодивших ему человеков занимаются её создатели Дон Манчини и Дэвид Киршнер.