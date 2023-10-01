Новые сериалы недели: возвращение «Локи» и «Чаки»

Начало октября обойдётся премьерами сезонов. Никаких сколь-нибудь заметных новичков в ближайшее время не предвидится. А вот пара возвращающихся сериалов точно привлечёт к экранам изрядную часть аудитории. На стриминге Disney+ стартует второй сезон приключений «Локи». Сразу на несколько цифровых платформ пожалует третий сезон комедийного слэшера «Чаки». Ну а потоковый сервис Max презентует продолжение пиратской гей-комедии «Наш флаг означает смерть».

Вторник, 3 октября

Конец сезона 1 Disney+ Асока Ahsoka боевик, приключенческий В ролях Розарио Доусон, Мэри Элизабет Уинстэд, Наташа Лю Бордиццо, Хейден Кристенсен Создатель Дэйв Филони Первый сезон сольных приключений знаменитой ученицы Энакина Скайуокера завершится восьмым эпизодом. Проект Дэйва Филони пока остаётся дносезонным — о дальнейшей судьбе сериала платформа Disney+ пока не сообщала. Видео

Среда, 4 октября

Сезон 3 Syfy Чаки Chucky комедия, ужастик В ролях Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз Маккарти Создатель Дон Манчини Школьник Джек Уэббер приобретает Чаки на дворовой распродаже, понятия не имея о кровавом наследии куклы. Но когда он спохватится, будет уже поздно — маленькое чудовище с азартом примется сокращать население провинциального городка. Видео

Четверг, 5 октября

Сезон 2 Disney+ Локи Loki фантастика, приключенческий В ролях Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Вунми Мосаку, София Ди Мартино, Ричард Грант Создатель Майкл Уолдрон Авантюрный экшен поведает о том, как Локи столкнётся с последствиями своих многочисленных путешествий по основательно повредившейся от такой безалаберности временной шкале. К ответу Лафейсона призывает тайная организация Хранителей времени во главе с Мобиусом. Видео

Сезон 2 HBO Max Наш флаг означает смерть Our Flag Means Death комедия, исторический, приключенческий В ролях Рис Дарби, Тайка Вайтити, Лесли Джонс, Нат Факсон, Кристиан Нэрн, Самсон Кайо Создатель Дэвид Дженкинс Сюжет сериала представляет собой свободнейшую интерпретацию похождений Стида Бонета — аристократа, которому настолько опостылела жизнь привилегированного богача, что он подался в пираты, но так и не растерял своих благородных манер. В своих приключениях главный герой повстречает разных колоритных личностей, включая грозу морей — знаменитого капитана Чёрную Бороду. Видео