Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 сентября — 1 октября

Сценаристы победили Искусственный Интеллект, повысили минимальную зарплату c отчислениями и обзавелись бонусами. Не зря, короче говоря, бастовали.

«Дружбе конец» — создатель «Рика и Морти» прокомментировал скандал вокруг Джастина Ройланда. Дэн Хармон до сих пор сильно переживает случившееся.

Джоди Фостер расследует ледяные тайны в свежем тизере четвёртого сезона «Настоящего детектива». У «Страны ночи» появилась точная дата выхода.

Новые голоса «Рика и Морти» наконец-то слышны в трейлере седьмого сезона. Но имена актёров озвучивания по-прежнему не называют.

Трейлер драмеди «Секс. До и после» провоцирует на просмотр сериала. Но плохо справляется со этой задачей.

Хейли Этвелл — расхитительница гробниц в анимационном экшене о Ларе Крофт (тизер). Она даже дышит соблазнительно.

Карла Гуджино соблазняет юношу в отрывке «Падения дома Ашеров». И напоминает о последствиях невоздержанности.