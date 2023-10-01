Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 сентября — 1 октября

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«Дружбе конец» — создатель «Рика и Морти» прокомментировал скандал вокруг Джастина Ройланда. Дэн Хармон до сих пор сильно переживает случившееся.
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