«Ван-Пис» не смог обойти «Форс-Мажоров» в топе самых популярных сериалов на стриминге

В это трудно поверить, но вот уже 11 недель подряд топ самых популярных сериалов потоковых сервисов возглавляют завершившиеся четыре года назад «Форс-Мажоры». Полу-юридическая драма была добавлена на Netflix три месяца назад и тех пор овладела умами миллионов пользователей платформы.

Не помешал ветерану и дерзкий новичок «Ван-Пис», сходу забравшийся в топ, но сместить лидера не сумевший. Понятно, что это только пока — «Форс-Мажоры» остаются на вершине во многом благодаря количеству эпизодов.

К слову, ещё чуть-чуть и сериал превзойдёт рекорд «Озарка» — тому в своё время удавалось оставаться на вершине как раз-таки 11 недель подряд.

Список самых популярных сериалов потоковых сервисов на неделе с 28 августа по 3 сентября 2023 года выглядел так: